حیدری: سهم کردستان در اقتصاد دیجیتال ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، آرام حیدری صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۸ شرکت دانش‌بنیان استان در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کردستان در این حوزه متمرکز است.

وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد دانش‌بنیان است، افزود: برنامه‌های مشخصی برای توسعه این بخش با همکاری نهادهای مختلف از جمله پارک علم و فناوری و بخش خصوصی در حال اجرا است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان ادامه داد: بر اساس آخرین پایش انجام‌شده تا سال ۱۴۰۱، حجم اقتصاد دیجیتال استان حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که تنها ۰.۲۱ درصد از سهم اقتصاد دیجیتال کشور را شامل می‌شود و این میزان نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به این حوزه است.

حیدری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: تمرکز بر توسعه صادرات خدمات دیجیتال به اقلیم کردستان عراق، ایجاد زیرساخت‌های لازم و نهادسازی از جمله راه‌اندازی مرکز هوش مصنوعی از مهم‌ترین اقدامات در این بخش است.

وی افزود: برگزاری رویدادهای استارت‌آپی و استارت‌ویکندهای تخصصی با هدف شناسایی استارت‌آپ‌های صادرات‌محور از دیگر برنامه‌های در حال اجرا است و تلاش می‌شود زمینه حضور شرکت‌های فناور استان در بازارهای منطقه‌ای فراهم شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان همچنین به ظرفیت اعتبار مالیاتی در حوزه تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، ظرفیت بالقوه‌ای حدود یک هزار میلیارد تومان برای توسعه تحول دیجیتال در استان وجود دارد که در صورت هدایت هدفمند این منابع، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فناوری و حمایت از صنایع استان داشته باشد.

وی تأکید کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال، توسعه صادرات و افزایش سهم استان کردستان در اقتصاد دانش‌بنیان کشور شود.