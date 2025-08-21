  1. استانها
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۶

ترافیک محورهای خراسان جنوبی به سمت مشهد افزایش یافت

ترافیک محورهای خراسان جنوبی به سمت مشهد افزایش یافت

بیرجند – رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از پرحجم بودن تردد خودروها در جاده‌های استان به‌ویژه مسیرهای منتهی به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد کاظمی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تعطیلات پایان صفر و حرکت گسترده زائران به مشهد اظهار داشت: در حال حاضر محورهای غربی استان از جمله راور–دیهوک، طبس–یزد، طیس–اصفهان و همچنین مسیرهای طبس–بشرویه، زاهدان، نهبندان، سربیشه و گناباد با ترافیک پرحجم روبه‌رو هستند.

وی با بیان اینکه رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کنند، افزود: بی‌توجهی به فاصله طولی و انجام حرکات پرخطر می‌تواند تصادفات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان همچنین از پیش‌بینی ۳۵ استراحتگاه در محورهای خراسان جنوبی با همکاری راهداری، اوقاف، دستگاه‌های امدادی و گروه‌های مردمی خبر داد و گفت: رانندگان هنگام احساس خستگی و خواب‌آلودگی، حتما در این مراکز توقف کنند تا ایمنی سفر افزایش یابد.

کاظمی یادآور شد: تنها در مردادماه امسال ۳۲ نفر در حوادث جاده‌ای استان جان باخته‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

