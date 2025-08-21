ترافیک محورهای خراسان جنوبی به سمت مشهد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد کاظمی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تعطیلات پایان صفر و حرکت گسترده زائران به مشهد اظهار داشت: در حال حاضر محورهای غربی استان از جمله راور–دیهوک، طبس–یزد، طیس–اصفهان و همچنین مسیرهای طبس–بشرویه، زاهدان، نهبندان، سربیشه و گناباد با ترافیک پرحجم روبه‌رو هستند.

وی با بیان اینکه رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کنند، افزود: بی‌توجهی به فاصله طولی و انجام حرکات پرخطر می‌تواند تصادفات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان همچنین از پیش‌بینی ۳۵ استراحتگاه در محورهای خراسان جنوبی با همکاری راهداری، اوقاف، دستگاه‌های امدادی و گروه‌های مردمی خبر داد و گفت: رانندگان هنگام احساس خستگی و خواب‌آلودگی، حتما در این مراکز توقف کنند تا ایمنی سفر افزایش یابد.

کاظمی یادآور شد: تنها در مردادماه امسال ۳۲ نفر در حوادث جاده‌ای استان جان باخته‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.