به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید شعبانی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت برنامه‌های مختلفی پیش بینی شده است که دیدار و تجلیل از خانواده شهدای زن از جمله این برنامه‌ها است.

وی افزود: اعزام گروه‌های جهادی در مناطق کم برخوردار ویژه هفته دولت، برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای با محوریت جنگ ۱۲ روزه با حضور روابط عمومی ادارات، برگزاری مسابقات ورزشی نیز در این ایام پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: دیدار هیئت اندیشه‌ورز، برگزاری میز خدمت در مناطق کم برخوردار، اعزام اکیپ دندانپزشکی بسیج جهادی به روستاها نیز از ویژه برنامه‌های سپاه در ایام هفته دولت است.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان اضافه کرد: اعزام اکیپ دامپزشکی به روستاها و توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان و تجلیل از کارکنان دارای سه فرزند به بالا از دیگر برنامه‌های این ایام است.

سرهنگ شعبانی گفت: عطر افشانی مزار شهدا و برگزاری کارگاه توانمندسازی برای کارکنان حراست ادارات، دیدار با خانواده شهدا، اعزام اردوی راهیان پیشرفت برای شهرداران و رؤسای شورای شهر در همدان نیز در هفته دولت انجام می‌شود.

وی به برگزاری یادواره شهدای کارمند در سنندج پرداخت و گفت: این مراسم هشتم شهریور ماه در استان برگزار می‌شود.