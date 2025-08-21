  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

خانم ۴۹ ساله بوشهری ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شد

بوشهر- مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خانم ۴۹ ساله بوشهری ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رضایت خانواده سیده الهام گلافان که یک هفته پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان قلب بستری شده بود و متأسفانه دچار مرگ مغزی شده بود اولین برداشت عضو در بیمارستان قلب و یازدهمین برداشت عضو سال جاری در استان بوشهر در اتاق عمل بیمارستان قلب صورت پذیرفت.

وی ضمن تشکر از خانواده ایثارگر سید الهام گلافان از همکاری پزشکان تأیید کننده، پرسنل ICU2، اتاق عمل و مدیریت بیمارستان قلب و همچنین بیمارستان شهدای خلیج فارس و تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه قدردانی و خاطرنشان کرد: این صد و سی و هشتمین برداشت عضو استان بوشهر و یازدهمین برداشت عضو در سال جاری است.

