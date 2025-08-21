به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژههای قابل افتتاح هفته دولت در لرستان، اظهار داشت: در این هفته چهار خانه بهداشت و یک مرکز خدمات جامع سلامت در زیربنای بالغ بر هزار و ۴۰۰ مترمربع افتتاح خواهند شد.
وی با بیان اینکه تجهیزات این خانههای بهداشت و مرکز خدمات سلامت بهصورت کامل خریداری شده است، گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر از خدمات این مراکز استفاده خواهند کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود، گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز این مراکز هزینه شده است.
