۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

۲۰۰ میلیارد تومان پروژه بهداشتی و درمانی در لرستان افتتاح می‌شود

خرم‌آباد - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: در هفته دولت امسال، ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه بهداشتی و درمانی در این استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت در لرستان، اظهار داشت: در این هفته چهار خانه بهداشت و یک مرکز خدمات جامع سلامت در زیربنای بالغ بر هزار و ۴۰۰ مترمربع افتتاح خواهند شد.

وی با بیان اینکه تجهیزات این خانه‌های بهداشت و مرکز خدمات سلامت به‌صورت کامل خریداری شده است، گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر از خدمات این مراکز استفاده خواهند کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود، گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز این مراکز هزینه شده است.

