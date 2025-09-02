دستگیری ضارب بسیجی آمر به معروف در شهرستان منوجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب آسیابانی، گفت: این بسیجی در راستای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هنگام تذکر لسانی به فردی که با یک زن درگیر شده و موجب اخلال در نظم عمومی شده بود، توسط راننده یک خودرو با چاقو از ناحیه دست و صورت مجروح شد و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: در ساعات اولیه پس از وقوع حادثه، دستورات لازم برای شناسایی و دستگیری متهم صادر شد و با همکاری مأموران انتظامی، ضارب دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

وی ادامه داد: بسیجی آسیب دیده تحت درمان است و وضعیت جسمی او رضایت‌بخش است.

دادستان منوجان تصریح کرد: دستگاه قضائی با افرادی که به آمران به معروف و ناهیان از منکر تعرض کنند، مطابق قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.