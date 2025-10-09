  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: ترافیک در محور چالوس (مسیر جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و محور هراز (مسیر رفت و برگشت) در محدوده سه راهی چلاو سنگین گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک در آزادراه تهران – شمال (جنوب به شمال) حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه نیز سنگین است.

طبق گزارش مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک در محور فیروزکوه (مسیر جنوب به شمال) محدوده دماوند، در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و ترافیک نیمه سنگین محدوده تونل شماره ۴، در محور قدیم تهران – بومهن محدوده های تقاطع اتوبان شهید بابایی و شمس آباد سنگین است.

تردد در آزادراه قزوین – رشت، آزادراه تهران – شمال و محورهای چالوس و فیروزکوه(شمال به جنوب)، آزادراه پردیس – تهران و محور قدیم بومهن – تهران روان است.

محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

فاطمه صفری دهکردی

