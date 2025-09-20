کشف ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق در جویبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله اکبری بیان کرد: در پی دریافت خبر از منابع مخبرین مبنی بر اینکه در کارگاهی سطح حوزه استحفاظی اقدام به دپوی چوب قاچاق کرده، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران آگاهی پس از انجام تحقیقات نامحسوس در این زمینه و احراز صحت موضوع با هماهنگی قضائی و همراهی کارشناسان منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق را به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار با اشاره به تحویل چوب‌های قاچاق به اداره منابع طبیعی تصریح کرد: یک متهم در این رابطه دستگیری و به مرجع قضائی معرفی شد.