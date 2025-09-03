  1. استانها
اعضای ستاد انتخابات استان قزوین منصوب شدند

قزوین- استاندار قزوین در احکامی جداگانه اعضای ستاد انتخابات استان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری با صدور احکام جداگانه ای اعضای ستاد انتخابات استان قزوین را منصوب کرد.

نوذری در این احکام شهرام احمدپور معاون سیاسی و امنیتی خود را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان قزوین منصوب کرد. همچنین محمد نصیری نیز به عنوان دبیر ستاد انتخابات استان منصوب شد.

استاندار قزوین همچنین محمد میرزایی را به عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان منصوب کرد و امین گلدوزها نیز به عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان منصوب شد.

بهمن عشایری نیز با حکم نوذری به عنوان رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان منصوب شد و محمدصادق خورشیدی نیز با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان منصوب شد.

در احکام استاندار مصطفی آقاعلی به عنوان رئیس کمیته امنیتی ستاد انتخابات استان و یاور عابدی نیز به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان منصوب شدند.

همچنین علیرضا افسری مدیرکل ثبت احوال استان نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات استان قزوین منصوب شد.

