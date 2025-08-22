به گزارش خبرنگار مهر، افت جایگاه ایران در رتبهبندی اخیر شانگهای و تغییرات سهمیههای کنکور؛ مهمترین خبرهای آموزش عالی در هفته پایانی مرداد ماه بودند.
در مرور خبرهای هفته اخیر (۲۵ تا ۳۱ مرداد) به بررسی مهمترین اخبار حوزه آموزش عالی میپردازیم.
تعداد دانشگاههای ایران در «شانگهای» نصف شد؛ رشد ۳ برابری عربستان
تازهترین نتایج رتبهبندی جهانی شانگهای نشان داد که تعداد دانشگاههای ایران در پنج سال گذشته نصف شده است. در مقابل، عربستان با رشد سهبرابری توانسته جایگاه خود را بهبود بخشد. در سال ۲۰۲۵ تنها ۶ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر حضور دارند که شامل دانشگاههای علوم پزشکی تهران، تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شریف و علوم پزشکی ایران است.
طرح جدید سهمیههای کنکور به ایستگاه آخر رسید
روحالله رازینی مشاور وزیر علوم در امور شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت موضوع بازنگری سهمیه را به سرانجام رساند و سال گذشته برای اعلام نظر رئیس جمهور ارائه شد که رئیس جمهور اصلاحاتی در خصوص این طرح داشتند. این طرح توسط وزارتخانه ها مجدداً بازنگری شد و طرح جدید به زودی برای سیر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال میشود.
۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و تجهیز دانشگاهها تامین شد
مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم وزارت از تأمین ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق فروش اوراق مالی اسلامی خبر داد. این منابع به حساب خزانه واریز و برای تعمیرات ساختمانها، بهسازی تأسیسات و بهروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی در تابستان هزینه خواهد شد.
افزایش کمکهزینه پایاننامه و رساله
رئیس دانشگاه تهران از افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی کمکهزینه پایاننامه و رساله خبر داد. بر این اساس، کمکهزینه پایاننامه به ۲ تا ۳ میلیون تومان و کمکهزینه رساله به حدود ۹ میلیون تومان میرسد. همچنین حمایتهای مالی برای فرصتهای مطالعاتی اساتید نیز ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
رشد ۴۰ درصدی حقوق دانشجویان دکتری علوم پزشکی
وزارت بهداشت اعلام کرد که کمکهزینه دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی ۴۰ درصد افزایش یافته و از ۷ میلیون به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
پذیرش مستقیم دستیاری از بین دانشجویان و پزشکان عمومی در ۴ رشته
پذیرش مستقیم دستیاری از بین دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی واجد شرایط در رشته های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اجرا می شود.
رسیدگی منصفانهتر به تخلفات اساتید
آییننامه انتظامی اعضای هیئت علمی بازنگری شده و در نسخه جدید امکان انتخاب وکیل برای متهمان در نظر گرفته شده است. این تغییر میتواند به شفافیت و رعایت حقوق اساتید کمک کند.
قرار داد جذب ۸۵۰ دانشجو در صنعت منعقد شد
رئیس سازمان امور دانشجویان بااشاره به ارتباط بین دانشگاه و صنعت گفت: در سال جاری، قراردادهایی برای جذب ۸۵۰ دانشجو منعقد شده است.
اضافه شدن درس آمادگی در برابر حوادث و سوانح
درس «آمادگی در برابر حوادث و سوانح» به دروس پیش نیاز اضافه شده و دانشگاه موظف است درس «آمادگی در برابر حوادث و سوانح» را با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران یا سازمان مدیریت بحران به صورت خودآموز و کارگاههای آموزشی به دانشجویان ارائه کند.
تمهیدات دانشگاهها برای جلوگیری از قطعی برق در ساعات برگزاری امتحانات
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان در خصوص رایزنی جدید برای عدم قطعی برق دانشگاهها در ایام امتحانات گفت: در کمیسیون دانشجویی که در وزارت کشور تشکیل شده بود این موضوع مطرح بود که دانشگاهها میتوانند در ایام برگزاری امتحانات با اداره برق استان هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا برق آن منطقه قطع نشود.
زمان آغاز سال تحصیلی دانشجویان وزارت بهداشت اعلام شد
حمید اکبری؛ مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در مورد پیشبینی زمان آغاز ترم تحصیلی جدید، گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، شروع ترم جدید برای دانشجویان در حال تحصیل ۲۹ شهریورماه خواهد بود و فرایند انتخاب واحد نیز یک هفته پیش از آن انجام میشود.
وی افزود: آغاز ترم دانشجویان جدیدالورود منوط به اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور است، اما پیشبینی میشود از هفته چهارم مهرماه کلاسهای این گروه از دانشجویان نیز آغاز شود.
جزئیات رفاه کارت دانشجویی
مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: این رفاه کارت در حال طراحی است و ظرفیتهای مختلفی برای ارائه خدمات گسترده به دانشجویان در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، تخفیفهایی که در فروشگاهها فراهم میشود و همچنین خدمات متنوعی که در حوزههای فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان در دسترس خواهد بود. تخفیفاتی نیز در حوزه حمل و نقل و سایر نیازهایی که دانشجویان در دانشگاه با آن مواجه هستند، به دانشجویان تعلق خواهد گرفت.
تامین نشدن منابع لازم برای بیمه لپ تاپ و موبایل دانشجویان پزشکی
مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون امکان بیمه کردن تلفن همراه و لپ تاپ دانشجویان علوم پزشکی فراهم نشده است، افزود: ما در حال پیگیری و تأمین منابع هستیم که انشاالله بتوانیم در خدمت دانشجویان باشیم و منابع مورد نیاز برای بیمه تلفن همراه و لپ تاپ دانشجویان را تأمین کنیم.
نظر شما