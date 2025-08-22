موج گرما از شنبه دوباره وارد ایلام می شود

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز روند کاهش دما در این استان از روز گذشته خبر داد و افزود: این روند امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، دمای بیشینه در مقایسه با اوایل هفته حدود ۲ تا ۴ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد که به موجب آن از شدت گرما در استان کاسته خواهد شد.

رستمی با این حال هشدار داد: این خنکای موقتی است و از روز شنبه، دمای هوا روند افزایشی به خود می‌گیرد. وی پیش‌بینی کرد که طی هفته آینده، به‌ویژه در اواسط هفته، استان ایلام شاهد استقرار یک توده هوای گرم خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام بیان کرد: شهروندان ایلامی می‌توانند از این کاهش موقتی دما بهره‌مند شوند، اما باید خود را برای بازگشت موج گرما در روزهای آتی آماده کنند.