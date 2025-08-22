به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در صنعت کشتیرانی به رویترز خبر داد نهادهای تجاری روسیه به این پالایشگاه هندی که روس‌نفت در آن سهم دارد، برای ذخیره نفت خام کمک می‌کنند.

براساس داده‌ها، «نایارا انرژی» حداقل هفت محموله نفت خام روسیه را با نفتکش‌هایی که شامل کشتی‌های تحریم شده هستند و در مجموع ۷۰۰ هزار بشکه نفت حمل می‌کنند، وارد کرده است.

«نایارا انرژی» حدود هشت درصد از کل ظرفیت پالایش نفت در هند را تشکیل می‌دهد. این شرکت یک پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای در روز را در وادینار اداره می‌کند که دومین پالایشگاه بزرگ این کشور است. حدود ۴۹ درصد از این تأسیسات متعلق به روس‌نفت روسیه است.

هند تحریم‌های یکجانبه، مانند تحریم‌هایی را که اتحادیه اروپا به صورت بسته‌ای بر روسیه اعمال می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد. این کشور فقط تحریم‌های سازمان ملل را به رسمیت می‌شناسد و از آنها پیروی می‌کند.