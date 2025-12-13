یاسمی: سیلاب به ۵۰ درصد راه های عشایری استان ایلام خسارت زد

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر از خسارت گسترده بارشهای اخیر به راههای عشایری استان خبر داد و گفت: «شدت بارشها در برخی مناطق موجب تخریب بخش عمدهای از راههای عشایری شد و بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۵۰ درصد این مسیرها آسیب دیدهاند. همچنین تعدادی از چادرها و اسباب اساسی عشایر دچار خسارت شده است.
وی با اشاره به وقوع حادثه تلخ در منطقه دشت عباس افزود: در جریان این بارشها، یک جوان ۱۷ ساله از عشایر استان کرمانشاه جان خود را از دست داد که این ضایعه موجب تأثر عمیق جامعه عشایری شده است.
یاسمی درباره روند بازسازی راههای عشایری گفت: بلافاصله پس از فروکش کردن وضعیت بحرانی، چهار دستگاه راهسازی و دو دستگاه لودر به مناطق آسیبدیده اعزام شدند و عملیات بازگشایی مسیرها از شهرستان آبدانان آغاز شده است.
وی ادامه داد: با توجه به گستردگی خسارتها، تجهیزات موجود کافی نیست و از دستگاههای عضو مدیریت بحران از جمله راهداری، بنیاد مسکن و شهرداری درخواست کمک کردهایم تا بازسازی راههای تخریبشده هرچه سریعتر انجام شود.
مدیرکل امور عشایری استان ایلام همچنین درباره اطلاعرسانی قبل از بارشها توضیح داد: با همکاری ادارهکل هواشناسی، هشدارها از طریق سامانه پیامکی و حضور میدانی همکاران در مناطق عشایری به اطلاع مردم رسید و خوشبختانه این اطلاعرسانی موجب کاهش خسارتهای انسانی شد. با این حال، به دلیل نبود ابنیه فنی مناسب، راههای عشایری با کوچکترین بارندگی دچار انسداد میشوند و نیازمند بازسازی و ترمیم اساسی هستند.
