  1. استانها
  2. فارس
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری مزایجان فارس را لرزاند

زرین دشت- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی مزایجان در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی مزایجان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده است.

تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.

کد خبر 6567593

