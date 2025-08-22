به گزارش خبرگزاری مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی مزایجان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده است.

تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.