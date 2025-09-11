زلزله بیرم فارس خسارت نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کیانپور، گفت: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه در ساعت ۲۰:۲۸، کلیه پایگاههای اورژانس شهرستان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی ادامه داد: یک تیم ارزیاب از پایگاه اورژانس بیرم به محل وقوع زلزله اعزام شد که پس از بررسیهای اولیه، خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.
جانشین اورژانس پیشبیمارستانی لارستان تصریح کرد: هم اکنون تمامی پایگاههای اورژانس منطقه و واحدهای پشتیبانی از جمله اتوبوسآمبولانس و اورژانس هوایی شهید قائدی لارستان در حالت آمادهباش بوده تا در صورت وقوع پسلرزه احتمالی، اقدامات لازم بهسرعت انجام گیرد.
