بیرم فارس لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی شهر بیرم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی رخ داده مخابره نشده است.