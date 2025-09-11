  1. استانها
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

بیرم فارس لرزید

لارستان- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی شهر بیرم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی شهر بیرم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی رخ داده مخابره نشده است.

