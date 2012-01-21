تجمع بزرگ عاشورائیان استان بوشهر در 28 صفر

حامد فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر حرکت دسته جات عزاداری هیئتهای مذهبی و کاروان بزرگ سوگواری در شهر بوشهر در روز 28 و 30 با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، مسئولان، جامعه علما و روحانیون و مردم ولایتمدار بوشهر از ساعت 9:30 صبح از محل بسیج مرکزی تا مصلی جمعه برگزار می‌شود.



کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین در سالروز مراسم 28 صفر؛ رحلت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) بعد از عزاداری و سوگواری هیئت‌های مذهبی راس ساعت 11:15 زیارت ازبعید حضرت رسول (ص) در مصلی جمعه یکشنبه 2بهمن ماه 90 قرائت می‌شود.



وی افزود: همچنین مراسم بزرگ تعزیه در عصر 28 صفر به همت هیئت المهدی (عج) بوشهر با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ساحل بندرگاه بوشهر راس ساعت 15:30 برگزار می گردد.



فکوری در خصوص حرکت دسته‌جات عزاداری هیئتهای مذهبی و کاروان بزرگ سوگواری در محلات جنوبی بوشهر بمناسبت رحلت پیامبر رحمت حضرت رسول (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار داشت: حرکت دسته جات عزاداری هیئت های مذهبی شنبه 24 دیماه 90 راس ساعت 9 و 30 دقیقه صبح از مساجد محلات جنوبی شهر بوشهر به سمت امامزاده عبدالمهیمن برگزار میشود.



حامد فکوری در ادامه اظهار داشت: مراسم عزاداری و سوگواری آخر صفر با سخنرانی آیت الله مروی و حجت الاسلام شیرازی و با مداحی حاج علیرضا پولاد از پنجشنبه 29 دی 90 به مدت پنج شب در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می گردد.



وی در ادامه افزود: مراسم تجمع بزرگ عاشورائیان در عصر 28 و 30 صفر با حضور هیئتهای مذهبی و سنتی عزادار در میدان انقلاب شهر بوشهر؛ راس ساعت 16 برگزار می‌شود.

فکوری ادامه داد: هم حضرت ابراهیم (ع) در مسیر مبارزات توحیدی خویش الگوی موحدان معرفی شده و هم رسول گرامی اسلام (ص) در بعد اخلاق و معاشرت اسوه مسلمانان به حساب آمده است.



کارشناس تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ادامه افزود: نوع رفتار اجتماعی هرکس، نشان دهنده منش و شخصیت فکری و روحی اوست. برخوردهایی که نبی مکرم اسلام (ص) در اجتماع و با قشرهای مختلف داشته است می‌تواند الگوی شایسته ای برای پیروان آن رسول اسوه باشد.



فکوری به مردم داری پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: جاذبه شخصیتی هرکس تا حد زیادی مرهون رفتار محبت‌آمیز او با مردم و ارزش قائل شدن به انسانهاست، کسی که در غم و شادی و راحت و رنج؛ همراه مردم باشد و خود را از آنان جدا نداند و جدا نکند، قلعه ی دلها را فتح می کند.