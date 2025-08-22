حجتالاسلام سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ویژهبرنامههای ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در ۱۵ بقعه متبرکه استان همدان اظهار کرد: برنامهها در قالب طرح بصیرت عاشورایی از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
وی افزود: در روزهای ۲۸ صفر و سالروز شهادت دو امام بزرگوار نیز مراسم سخنرانی، عزاداری و روضهخوانی در بقاع متبرکه استان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام حسینی خاطرنشان کرد: برای اجرای این برنامهها، ۱۵ مبلغ دینی شامل پنج مبلغ اعزامی و ۱۰ مبلغ بومی همکاری میکنند تا با حفظ سنتهای دینی، ارادت مردم به اهلبیت (ع) جلوهای ویژه یابد.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان همدان همچنین با اشاره به اجرای طرح قرار دوازدهم گفت: در تاریخ ۱۲ مردادماه، ۳۵۰ بسته معیشتی میان نیازمندان استان توزیع شد.
وی از حمایت دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی ادارهکل اوقاف از موکبهای استان در ایام اربعین نیز خبر داد و تصریح کرد: این کمکها از محل نیت واقفان و در قالب اقلامی چون برنج، روغن، گوشت و سایر مایحتاج ضروری به موکبها اختصاص یافته است.
