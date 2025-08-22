  1. استانها
مراسم شهادت امام رضا(ع) در ۱۵ بقعه متبرکه همدان برگزار می‌شود

همدان-معاون اداره‌کل اوقاف استان همدان گفت: همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، ویژه‌برنامه‌های مذهبی در ۱۵ بقعه متبرکه استان همدان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در ۱۵ بقعه متبرکه استان همدان اظهار کرد: برنامه‌ها در قالب طرح بصیرت عاشورایی از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

وی افزود: در روزهای ۲۸ صفر و سالروز شهادت دو امام بزرگوار نیز مراسم سخنرانی، عزاداری و روضه‌خوانی در بقاع متبرکه استان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: برای اجرای این برنامه‌ها، ۱۵ مبلغ دینی شامل پنج مبلغ اعزامی و ۱۰ مبلغ بومی همکاری می‌کنند تا با حفظ سنت‌های دینی، ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) جلوه‌ای ویژه یابد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان همدان همچنین با اشاره به اجرای طرح قرار دوازدهم گفت: در تاریخ ۱۲ مردادماه، ۳۵۰ بسته معیشتی میان نیازمندان استان توزیع شد.

وی از حمایت دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی اداره‌کل اوقاف از موکب‌های استان در ایام اربعین نیز خبر داد و تصریح کرد: این کمک‌ها از محل نیت واقفان و در قالب اقلامی چون برنج، روغن، گوشت و سایر مایحتاج ضروری به موکب‌ها اختصاص یافته است.

