بزرگداشت رحلت پیامبر (ص) نماد وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی ظهر جمعه در حاشیه برگزاری دسته عزاداری روز رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام اظهار کرد: بزرگداشت رحلت پیامبر عظیم‌الشان اسلام را باید الهام‌بخش وحدت و همدلی در جامعه اسلامی عنوان کرد.

وی ۲۸ صفر در اسلام شیعه را روز عزای بزرگ و یادآور وحدت امت اسلام و پیروی از اهل بیت عنوان کرد و افزود: توجه به سیره پیامبر اکرم (ص) و الگوگیری از ارزش‌های اخلاقی و توحیدی حضرت، منجر به مجاهدت و تعمیق امت اسلام برای تحقق آرمان‌های پیامبر (ص)، یعنی اهتزاز پرچم توحید در برابر جهان کفر شده و اقتدار ایران اسلامی در برابر نظام سلطه گواه این موضوع است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز رحلت پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) گفت: دسته عزاداری به مناسبت ۲۸ صفر با حضور بسیجیان، پایوران و آحاد شهروندان از سپاه ناحیه مرکزی رشت آغاز و به سمت مصلی بزرگ امام خمینی (ره) حرکت کردند.

وی با بیان اینکه عاشقان آل الله از نقاط مختلف شهر رشت خود را به خیل عزاداران حسینی در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) رساندند، افزود: دسته عزاداری از شهرستان رشت از سپاه ناحیه مرکزی رشت (پل عراق) و خواهران نیز از مسجد فاطمه الزهرا (س) نیروی دریایی آغاز شد و در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) به عزاداری پرداختند.

سرهنگ امینی افزود: در راستای بزرگداشت سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) مواکب مردمی که از اربعین حسینی برپا شده بود در میدان شهدای ذهاب همچنان برپاست و مشتاقان آل الله می‌توانند در اقامه عزای پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) شرکت کرده و به عرض ارادت بپردازند.