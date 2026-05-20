میرزایی: جنگ نامتقارن استکبار در برابر اراده ملت ایران به شکست انجامید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام میرزایی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان پاوه با ادای احترام به مقام شامخ شهدای خدمت اظهار کرد: شهید آیتالله رئیسی و همراهان مجاهد ایشان، مظهر اخلاص و فداکاری در مسیر پیشرفت کشور بودند که جان خود را در سنگر خدمت تسلیم معبود کردند؛ در همین راستا مراسم بزرگداشت این عزیزان در قالب تجمعات مردمی با شکوه هرچه تمامتر برگزار میشود.
وی با تاکید بر لزوم حضور فعال بدنه اداری در برنامههای ملی و مذهبی تصریح کرد: توقع افکار عمومی از کادر و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی این است که در میدان حمایت از آرمانهای کشور پیشقدم باشند؛ بنابراین حضور انفرادی مدیران کافی نیست و انتظار میرود عموم کارکنان ادارات به همراه خانوادههای محترمشان در این اجتماعات حماسی شرکت کنند تا روحیه ولایتمداری پاوه به درستی به تصویر کشیده شود.
فرمانده سپاه ناحیه پاوه به فرارسیدن ۱۱ خرداد، سالروز حماسه شهدای دکل و آزادسازی باینگان اشاره کرد و گفت: با هماهنگی و همافزایی ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه محترم و فرماندار پاوه، بنا داریم این مناسبت بزرگ را همانند رویداد عظیم «بازیدراز» به یک ردیف و جریان ملی تبدیل کنیم. حماسه باینگان این ظرفیت راهبردی را دارد که به عنوان یک قطب جدید در محور راهیان نور کشور و نماد عینی پایداری مرزنشینان اورامانات معرفی شود.
سرهنگ میرزایی با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر، آن را مظهر پیروزی در یک جنگ نامتقارن خواند و خاطرنشان کرد: در شرایطی که تمام جبهه کفر و استکبار پشت سر ماشین جنگی صدام ایستاده بودند، دست قدرت الهی و روح حماسی دمیدهشده در کالبد امت توسط امام راحل (ره)، این نصرت شگفتانگیز را رقم زد. امروز نیز عزت، استقلال و اقتدار بینالمللی ایران اسلامی، مدیون بیداری و خودباوری است که امام خمینی (ره) در دل این ملت زنده کرد.
وی با انتقاد شدید از سیاستهای دوگانه قدرتهای غربی و حمایت واشنگتن از جنایات رژیم صهیونیستی، بر اهمیت تبیین متعهدانه تاکید کرد و افزود: امروز در میانه یک «جنگ روایتها» قرار داریم و دستگاههای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش در بستر شبکه شاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی هنرمندان و اصحاب رسانه باید با تولید محتوای هوشمندانه، چهره واقعی دشمن را رسوا کرده و نسل جوان را با ابعاد حماسههای ماندگار میهن آشنا کنند.
فرمانده سپاه ناحیه پاوه در پایان با اشاره به تغییر در نحوه اعزام کاروانها به مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، یادآور شد: با توجه به شرایط موجود، امسال تمرکز اصلی بر برگزاری یک اجتماع عظیم، منسجم و باشکوه مردمی در سطح شهرستان خواهد بود؛ لذا از تمامی نهادهای اجرایی و اداری انتظار میرود نهتنها در بحث پشتیبانی، بلکه در خلق جلوههای فرهنگی پای کار بیایند تا پیام اتحاد و وفاداری پاوه بار دیگر به دنیا مخابره شود.
