به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمدکاظم مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته بخش مرکزی یزد، با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: در قرآن کریم به تقوایی اشاره شده است که انسان را گناهانی با جنبه اجتماعی دور میکند، چرا که این گناهان عذابی فراگیر دارند و با گناهانی که مخفیانه انجام میشود متفاوت است.
وی افزود: قوم لوط، قوم ثمود، قوم عاد و قوم نوح از جمله نمونههایی هستند که به علت ارتکاب به گناه اجتماعی همچون فساد اخلاقی، بیعفتی، تکبر جمعی و… و. دچار عذاب الهی به صورت جمعی شدند، که در آیات و روایات به آنان نیز اشاره شده است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) عنوان کرد: با توجه به اینکه بشر نیاز به الگو دارد، خداوند متعال نیز الگوی بشریت را برای آنان آفرید؛ مسلمانان باید آنگونه که پیامبر اعظم (ص) به وعدههای خداوند ایمان داشتند، ایمان و باور داشته باشند.
مدرسی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به عوامل دور ماندن از اسلام بیان کرد: پنج عامل است که باعث دوری از اسلام میشود؛ شکستن بیعت، بلند کردن پرچم گمراهی، کتمان کردن راستی و درستی، نگهداشتن مالی نزد خود از روی ظلم و یاری رساندن به ستمگران از جمله این عوامل هستند.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر عنوان کرد: دولت در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتی است و در عین حال نیز موفقیتهایی، به ویژه در استان یزد، کسب کرده است؛ مشکلات اقتصادی و ضعفها نباید موجب نادیدهانگاری پیشرفتهای کشور در عرصههای مختلف همچون پزشکی، دفاعی، علمی و …شود.
امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: سیاسیون و تریبونداران کشور نباید پیامهای ضعیف به دشمن دهند و پیوسته مشکلات را مطرح کنند؛ شهید آیتالله رئیسی هیچگاه مشکلات را در تریبونها مطرح نکردند، چراکه این موارد پالسهایی است که به دشمن ارسال میشود و موجب سواستفاده از سوی آنان خواهد شد.
وی تأکید کرد: راهکار حل بحرانهای کشور در حوزه ناترازی انرژی تعطیل کردن کشور نیست، این تعطیلی هم موجب افزایش قیمت و رکود در بازار خواهد شد؛ باید به دنبال حل بحرانها باشیم تا بتوانیم مشکلات را از بین ببریم.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه همصدایی با دشمن در هر عرصهای از دیدگاه ملت ایران محکوم است، تصریح کرد: ما امروز شاهد آن هستیم که برخی از افراد در سمتهای مختلف با دشمن همصدا شده و مسئولیت خود را نسبت به امر مهم حجاب و عفاف در نظر نمیگیرند؛ این موارد به راهی که باید طی شود ضرر خواهد زد و تا زمانی که این تفکرات در جان شما وجود داشته باشد موفقیتی کسب نخواهد شد و این وعده خداوند در قرآن است.
وی افزود: برخی از گروههای جبهه اصلاحات از یک سو به صدا و سیما حمله کردند و از سوی دیگر توقف غنیسازی را خواستار شدند، از یک سو در لفافه محدودیت سلاح را برای کشور تجویز کردند و ترغیب به مذاکره مستقیم داشتند؛ تمام این موارد مطالبات دشمن است و باید توجه داشته باشیم که نباید دشمن را در مسیر مطالباتش تقویت کنیم.
مدرسی تأکید کرد: باید بر دهان این معدود افراد زد و اجازه نداد که آب بر آسیاب دشمن بریزند و موجب افزایش یأس و ناامیدی در کشور شوند.
وی با بیان اینکه امروز مردم طبق فرمایش رهبر انقلاب آماده هستند تا هرگونه همکاری با دولت در عرصههای مختلف داشته باشند، گفت: پیروزی دولت و موفقیت آن قطعاً موفقیت ملت و نظام جمهوری اسلامی است؛ اما دولتمردان نیز باید توجه داشته باشند که با برنامهریزی در مقابل مشکلات بایستند، و نه اینکه مشکلات را بیان کنند و از مردم مطالبه راهکار داشته باشند.
امام جمعه بخش مرکزی یزد افزود: از جمله مواردی که باید برای مردم روشن شود بحث توزیع یارانهها است که انصافاً در حال بلعیدن بودجههای عمرانی و زیرساختها است؛ از سوی دیگر حذف صفر از پول ملی تا مادامی که ارادهای بر حفظ ارزش پول ملی وجود نداشته باشد، مشکلی را حل نخواهد کرد و تنها به صورت موقت اثر روانی خواهد داشت.
