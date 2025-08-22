  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

اجرای پویش همدلی مردم آذربایجان شرقی با گرسنگان غزه

اجرای پویش همدلی مردم آذربایجان شرقی با گرسنگان غزه

تبریز- امام جمعه موقت تبریز از اجرای پویش همدلی با گرسنگان غزه خبر داد و گفت: در هر نماز باید دعا کنیم، دعا گشایش و سلاح مومن است اما باید به وقتش از مال هم گذشت‌.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فاضلی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته تبریز با تسلیت فرارسیدن رحلت پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: ایشان در روزهای آخر زندگی پربار خود، قیامت را نزد امت بزرگ جلوه می‌دادند تا امت نسبت به عواقب کارهای خود در قیامت آگاه شوند.

وی افزود: آخرین فرمایش پیامبر اکرم، تاکید بر نماز بود و ایشان تمام نمازهای واجب را در مسجد اقامه می‌کردند بنابراین مساجد به عنوان بیت الله باید همواره دایر باشند و کارها بر اساس مسجد محوری انجام گیرند.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز صنعت دفاعی کشور ادامه داد: صنعت دفاعی کشور، راهی برای نگهداشت از تلاش‌ها و دستاوردهای کشور بوده و باید این صنعت به چشم و چراغ مردم تبدیل شود، اگر امروز این صنعت را نداشته باشیم هیچ آرامشی در کشور نخواهیم داشت.

کد خبر 6567787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها