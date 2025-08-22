اجرای پویش همدلی مردم آذربایجان شرقی با گرسنگان غزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فاضلی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته تبریز با تسلیت فرارسیدن رحلت پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: ایشان در روزهای آخر زندگی پربار خود، قیامت را نزد امت بزرگ جلوه می‌دادند تا امت نسبت به عواقب کارهای خود در قیامت آگاه شوند.

وی افزود: آخرین فرمایش پیامبر اکرم، تاکید بر نماز بود و ایشان تمام نمازهای واجب را در مسجد اقامه می‌کردند بنابراین مساجد به عنوان بیت الله باید همواره دایر باشند و کارها بر اساس مسجد محوری انجام گیرند.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز صنعت دفاعی کشور ادامه داد: صنعت دفاعی کشور، راهی برای نگهداشت از تلاش‌ها و دستاوردهای کشور بوده و باید این صنعت به چشم و چراغ مردم تبدیل شود، اگر امروز این صنعت را نداشته باشیم هیچ آرامشی در کشور نخواهیم داشت.