تصرف یک منطقه دیگر در «دونتسک» توسط روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در ادامه پیشروی‌های خود در دونتسک در شرق اوکراین، «کامیشیواخا» (Kamyshevakha) را تصرف کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، این رویداد با ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین از سوی نیروهای واحدهای یگان شرق این کشور به انجام رسید.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود اضافه کرد: شب گذشته با به کارگیری تسلیحات با دقت بالا، حمله‌ای گسترده به صنایع موشکی و پایگاه‌های هوایی نظامی کی یف انجام شد؛ اهداف تعیین‌شده محقق گردید. طی شبانه روز گذشته ۴ موشک هدایت‌شونده دوربرد نپتون و ۲۳۳ پهپاد اوکراین سرنگون شدند.