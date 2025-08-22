به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیرهای خطر در مناطق جنوبی سرزمین‌های اشغالی در پی حمله پهپادی از یمن به صدا درآمده است.

فرماندهی جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که آژیرهای حمله در جنوب اسرائیل به دلیل ترس از نفوذ پهپاد به صدا درآمده است.

ارتش اشغالگر هم تأکید کرد که پس از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین هم مرز با غزه، تحقیقات در خصوص علت آن آغاز شده است.



رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که تلاش‌هایی برای رهگیری پهپادی که به جنوب اسرائیل نفوذ کرده، در حال انجام است.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: پهپادی که به جنوب اسرائیل نفوذ کرده از یمن پرتاب شده بود.

رسانه‌های رژیم اشغالگر با اذعان به اینکه چهار موشک رهگیر برای سرنگونی پهپاد پرتاب شده از یمن شلیک شد، ادعا کردند که همه این تلاش‌ها ناکام ماند و سرانجام ارتش رژیم صهیونیستی از یک بالگرد برای سرنگون کردن این پهپاد که به موفق به نفوذ به آسمان جنوب فلسطین اشغالی شده بود، استفاده کرد.