هفدهمین نمایشگاه تخصصی فرش در کرمانشاه
کرمانشاه- هفدهمین نمایشگاه تخصصی فرش در کرمانشاه با حضور ۴۵ غرفه تخصصی حوزه فرش از سراسر کشور برگزار شد.
مطالب مرتبط
افزایش ۱۰ درصدی تولید فرش دستباف در کرمانشاه نسبت به سال گذشته
تولید سالانه بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع فرش دستباف در کرمانشاه
بیش از ۵۰۰ تخته فرش به دبیرخانه حراج تخصصی فرش ارسال شد
فرش دستباف ۱۰ استان کشور در اراک به نمایش گذاشته شد
