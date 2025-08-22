  1. استانها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

هفدهمین نمایشگاه تخصصی فرش در کرمانشاه

کرمانشاه- هفدهمین نمایشگاه تخصصی فرش در کرمانشاه با حضور ۴۵ غرفه تخصصی حوزه فرش از سراسر کشور برگزار شد.

