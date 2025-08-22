به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار جمعه‌شب در جمع مردم عسلویه با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی و شهدای دولت، بر عزم دولت «وفاق ملی» برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم تاکید کرد.

فرماندار عسلویه با ارائه گزارشی بر وفاق ملی تاکید کرد و افزود: امنیت بی نظیر در شهرستان عسلویه با همکاری تمامی دستگاه‌های امنیتی و مشارکت مردم برقرار است.

وی بیان کرد: در هفته دولت ۱۸۸ پروژه عمرانی و توسعه‌ای با اعتباری بالغ بر ۶۴ همت در بخش‌های مختلف افتتاح و آغاز عملیات اجرایی خواهد شد.

وی بر تلاش برای توسعه متوازن شهرستان نقش صنعت در پیشرفت‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان تاکید کرد.

پاسالار در پایان از همراهی امام جمعه، نماینده مجلس، اعضا شورای تأمین و شورای اداری، مدیران صنعتی، شوراهای شهر و روستا، شهرداران، دهیاران که در جلب مشارکت برای پیشرفت شهرستان تلاش کرده‌اند، تقدیر کرد.