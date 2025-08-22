به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا در مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن دی‌سی، در تاریخ ۵ دسامبر (۱۴ آذرماه) برگزار خواهد شد.

طبق اعلام فیفا، جام جهانی ۴۸ تیمی فیفا در کانادا، مکزیک و ایالات متحده در پایتخت آمریکا قرعه‌کشی خواهند شد.

قرار است مرکز کندی محل حضور مسئولان تیم‌ها، سفیران، هواداران نماینده شهرهای میزبان و نمایندگان رسانه‌های جهانی باشد.

طبق اعلام فیفا در اقدامی بی‌سابقه برای قرعه‌کشی نهایی جام جهانی، هواداران هر یک از ۱۶ شهر میزبان (دو شهر در کانادا، سه شهر در مکزیک و ۱۱ شهر در ایالات متحده) می‌توانند در یک قرعه‌کشی ویژه شرکت کنند تا شانس حضور رایگان در این رویداد منحصربه‌فرد، همراه با یک تجربه VIP را داشته باشند. تعداد محدودی از بلیت‌ها به هر شهر میزبان اختصاص خواهد یافت و جزئیات روند قرعه‌کشی به‌زودی اعلام خواهد شد.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا گفت: این قرعه‌کشی یک نقطه عطف بزرگ در تورنمنت است و روند چشمگیر آماده‌سازی برای بزرگ‌ترین رویداد ورزشی تاریخ را ادامه خواهد داد. ما مشتاقانه منتظریم تا هیئت‌های تیم‌ها، شرکایمان، رسانه‌های جهانی و به‌طور ویژه هوادارانی که نماینده ۱۶ شهر میزبان شگفت‌انگیز هستند را در پایتخت ایالات متحده برای این مناسبت مهم خوشامد بگوییم.