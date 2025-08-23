به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، معاون سابق مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به جای پایان دادن به درگیری فاجعه بار در نوار غزه در آستانه برافروختن یک جنگ جدید در کرانه باختری است.

وی اضافه کرد که تل آویو در آینده ۲ مسیر خطرناک را در پی خواهد گرفت. رژیم صهیونیستی با گرسنگی دادن به فلسطینی‌ها در نوار غزه مرتکب یک اشتباه راهبردی فاجعه بار شد.

ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته گفته بود که هیچ جایی در کرانه باختری وجود ندارد که نظامیان صهیونیست نتوانند وارد آن شوند.

وی در جریان حضور در کرانه باختری گفت که جنگ ادامه دارد.