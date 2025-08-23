رئیس کل سازمان نظام پزشکی : حمایت مسئولان، رمز پیشرفت پزشکی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران روز پزشک را در پیامی تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اول شهریور هر سال مصادف با زادروز نابغه کبری و اعجوبه عظمی، شیخ الرئیس حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک، فرصتی دوباره برای گرامی‌داشت مقام والای پزشکان متعهد و دردآشنای کشورم می‌باشد که از جان و دل برای حفظ و ارتقای سلامت مردمان ایران‌زمین می‌کوشند و نیز فرصتی گرانبها برای مسئولان کشور و اصحاب رسانه می‌باشد که در نوع نگاه و تعامل خود با این جامعه فرهیخته و حیات بخش تأمل و درنگی جدی داشته باشند و بنگرند که آیا در راستای تعالی و پیشرفت تمدنی هرچه بیشتر این رشته و حرفه مقدس گام برمی‌دارند یا نه؟

پزشکان ایران زمین که با افتخاری تمام میراث‌داران شایسته اساطیر و ستارگان پرفروغ آسمان طبابت دنیا هستند، همواره روزگار، چونان حکیمانی قدسی و طبیبانی الهی در کنار مردم بودند و در سخت‌ترین بحران‌ها و خطرناک‌ترین معرکه‌ها قدمی از میدان خدمت به مردم و نجات جان آنها پا پس نکشیدند و هرچند همیشه مورد لطف و اعتماد قاطبه مردم شریف کشور بوده‌اند اما وجود چالش‌های سنگین و متعدد، سرعت حرکت آنان به سوی خدمت و تعالی بیشتر را بسی دشوار و طاقت فرسا ساخته است و بیم آن می‌رود که در سایه غفلت برخی مسئولان، کج فهمان و بدخواهان سلامت مردم و کشور به اهداف خود نائل شوند، و این نقطه قوت و افتخار کشور را به نقطه ضعف آن تبدیل کنند.

در حالی که قدر مسلم و بدون شک، عامل و زمینه اصلی پیشرفت و تعالی و بر قله ایستادن طب در دنیای اسلام و جهش و پرچمداری شایسته آن توسط ایرانیان، نوع نگاه و مکتب ارائه شده توسط پیامبر عظیم‌الشأن اسلام بود که در مقابل تفکر عدم نیاز به طبیب کراراً فرمودند: یا ایها الناس تداوو، فان الله تعالی لم یخلق داءً الا خلق له شفاء (ای مردم به سوی درمان بروید زیرا خداوند هیچ دردی نیافرید مگر آنکه برایش شفا نیز آفرید) در حال حاضر نیز در شرایط پرشتاب و حیرت انگیز و بی توقف رشد علم پزشکی در دنیا، شرط اساسی تداوم پیشرفت این علم در کشور برای داشتن یک ایران قوی و سالم، نگاه درست و حمایتی مسئولان به این رشته مهم و حیاتی است که عبارتند از:

پرهیز از نگاه نادرست مبتنی بر شبه علم و خرافات، اصل قرار ندادن تخلفات مذموم درصد بسیار کمی از اعضای جامعه پزشکی برای تعامل با همه جامعه پزشکی و سیاست گذاری بر آن مبنا، رعایت کرامت و شأن جامعه پزشکی در تریبون‌ها و رسانه‌ها، اصلاح واقعی و قانونی اقتصاد سلامت مبتنی بر شرایط کشور، لحاظ نمودن قیمت واقعی و تمام شده خدمات بهداشتی درمانی و پرهیز از تصمیمات غیر کارشناسی و عامه پسند در این راستا، اصلاح و برخورد جدی با بی‌قانونی، بی‌عدالتی و زورگویی سازمان‌های بیمه‌گر، جلوگیری از سونامی برخی تریبون‌ها و رسانه‌های مروج شبه علم و خرافات و حجم گسترده تبلیغات غیرقانونی آن‌ها، جلوگیری و برخورد قاطع با خشونت‌های کلامی و فیزیکی رو به گسترش با پزشکان و همه کادر بهداشت و درمان، اصلاح جدی و فوری قوانین انتظامی در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی به خصوص تعدد فرسوده کننده مراکز اخذ شکایات و نیز عدم پوشش عادلانه بیمه‌ها برای مسئولیت فنی، تسهیل شرایط کسب و کار برای پزشکان و فارغ التحصیلان جوان، بهبود هرچه سریع‌تر شرایط مالی و پرداختی برای دستیاران و نیروهای محترم طرحی، اصلاح ساختار سنتی، ناکارآمد و آزاردهنده آزمون‌های پزشکی و بازآموزی‌ها، توجه جدی به الزامات پیشرفت پزشکی کشور هماهنگ با تحولات و پیشرفت‌های پرشتاب روز دنیا و در نهایت عزمی ملی و قاطع برای برخورد با مداخله گران غیر مجاز در عرصه بهداشت و درمان کشور و منع برخی نهادها و دستگاه‌ها از حمایت و تقویت این تهدیدگران جان مردم و آینده پزشکی کشور که در کنار تغییرات بنیادین و تحولات اساسی علم پزشکی دنیا که بر اساس ژن درمانی و سلول‌های بنیادی پزشکی شخصی‌سازی‌شده (Personalized Medicine) و پزشکی دقیق (Precision Medicine) با کمک گرفتن وسیع از هوش مصنوعی، تلاشی بی‌وقفه برای عقب نگه داشتن پزشکی کشور و درمان مردم و برگرداندن آن به قرن‌ها قبل دارند در حالی که ما معتقدیم طب مدرن امروز و آینده، تداوم سلسله رو به رشد جریان طب جالینوسی و طب سینوی است و طب ایرانی هیچگاه در طول زمان متوقف و رو به عقب نبوده است که برخی می‌خواهند آن را در قرون و اعصار قدیم تعریف، و عقب مانده از دنیا نگه دارند.

علی‌رغم پیگیری‌های مجدانه و بی‌وقفه سازمان نظام پزشکی برای رفع چالش‌های فوق الذکر از مسیرهای گوناگون و توفیقات نسبی در برخی حوزه‌ها، بار دیگر توجه جدی به این چالش‌ها در سطحی کلان و ملی توسط حاکمیت و سیاست گذاران قوای ۳ گانه و همه نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند وضعیت نگران کننده عدم ورود پزشکان به برخی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی و نیز مهاجرت شغلی و جغرافیایی و فرسودگی آنان را به آینده‌ای روشن و امیدوار کننده، که در آن ایران اسلامی همچون گذشته پرچمدار علم پزشکی روز دنیا باشد و مرجعیت علمی آن جهانگیر و جهان‌شمول باشد، تبدیل نماید همانگونه که کتب الحاوی رازی، کامل الصناعه علی بن عباس اهوازی، ذخیره خوارزمشاهی و القانون ابن سینا به عنوان مرجع بلامنازع دانشکده‌های طب در دنیا حدود ۶۰۰ سال سیطره و حاکمیت داشته اند اما بدون شک، این کتب عظیم الشأن و توقف در آنها، امروزه روزگار نمی‌توانند این نقش را برای ایران در سطح جهانی ایفا نمایند چرا که هرچند این اساطیر و مفاخر، سند دانایی و توانایی تکرار شونده ملت ما هستند، اما افتخار به آنها به معنای لمیدن در پای دیوار بلند دستاوردهای آنان نمی‌باشد بلکه باید پرچمی باشند برای رسیدن به قله‌های بلند امروزی و آینده.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد مقدس و نام بلند همه شهدای سرافراز جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس، دوران مقابله با کرونا و به خصوص شهدای جنگ تحمیلی اخیر ۱۲ روزه و نیز تکریم و احترام همه پیشکسوتان و اساتید والامقام جامعه پزشکی، بار دیگر روز پزشک را به همه همکاران ارجمند پرتلاش و خدمتگزارم در سراسر کشور و نیز همه پزشکان ایرانی در سایر کشورهای دنیا تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و بر دستان شفابخش همه آنان که مصداق اتم من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً می‌باشند با خشوع و خضوع تمام بوسه می‌زنم و سلامتی، سربلندی و نشاط روز افزون آنان را در مسیر خدمت به مردم شریف کشورم آرزومندم.