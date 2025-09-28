امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت در محور بیارجمند - بردسکن انجام شد، ابراز داشت: این اقدام با رویکرد تسهیل تردد و افزایش رضایت مردم انجام گرفته است.

وی افزود: قطعه‌ای دیگر این مسیر را در حد فاصل کیلومتر ۹۵ تا ۹۷ به طول ۲ کیلومتر، به صورت امانی و با بهره‌گیری از امکانات داخلی این اداره، روکش آسفالت شد.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بهسازی این مسیر در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: بیش از شش کیلومتر محور مذکور در مقاطع مختلف دچار بیشترین خرابی بود، با روکش آسفالت جدید بازسازی شد.

عمیدی ضمن تقدیر از عملکرد خوب اداره راه و شهرسازی بیارجمند در تکمیل پروژه، تصریح کرد: این اقدام بهبود زیرساخت حمل و نقل منطقه را در پی خواهد داشت.

وی افزود: رویکرد این اقدامات ارتقای تردد و کاهش تصادفات جاده ای، افزایش عمر مفید جاده ها و خدمت رسانی بهتر به مردم است.