به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی فیلم پرتغال تأیید کرد ادواردو سرا، فیلم‌بردار فیلم‌های «یادگاران مرگ - قسمت ۱» و «یادگاران مرگ - قسمت ۲» از مجموعه فیلم‌های «هری پاتر»، در ۸۱ سالگی درگذشت.

سرا که متولد ۱۹۴۳ در لیسبون بود، تنها فرد پرتغالی است که ۲ بار برای فیلم «بال‌های کبوتر» و «دختری با گوشواره مروارید» نامزد جایزه اسکار شد.

این فیلم‌بردار فیلم «شکست‌ناپذیر» ام. نایت شیامالان و ۲ فیلم آخر هری پاتر به کارگردانی دیوید یتس بود که فیلم‌برداری آنها پشت سر هم انجام شد.

وی سال ۲۰۰۴ درباره تحقیق برای فیلم «دختری با گوشواره مروارید» ساخته پیتر وبر گفته بود: استودیوی ورمیر یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم است. نقاشان آن دوره با نور طبیعی کار می‌کردند و در مورد نور بسیار دقیق بودند. نور از یک پنجره می‌آمد و آنها سعی می‌کردند دقیقاً همان چیزی را که روی صورت، دیوار، میز و اشیای روی آن می‌افتاد، نشان دهند. بحث اصلی فیلم ما هم همین است: این که چگونه نور به مدل جوان برخورد می‌کند و چگونه ورمیر آن را روی بوم نقاشی ثبت می‌کند. وی همچنین تاکید کرده بود که این فرصتی مغتنم برای هر فیلم‌بردار است تا بتواند به تداعی این موضوع بپردازد.

سرا که در کارش همواره با نور طبیعی کار می‌کرد و به آن احترام می‌گذاشت، تجربه لمس فرآیند خلاقانه ورمیر را یک فرصت خاص خوانده بود.

از دیگر عناوین قابل توجه در کارنامه این فیلم‌بردار می‌توان از فیلم‌های «بابی دارین»، «همسران سن پیر» با بازی ژولیت بینوش و «چه رویاهایی که ممکن است بیایند» یاد کرد.

مارک ژیدویچ، تهیه‌کننده و مدیر جشنواره کمرایمیج با انتشار خبر فوت این هنرمند، به سرا ادای احترام کرد و نوشت: ادواردو دوست صمیمی، فروتن و فداکار جشنواره بود. او بارها به ما سر می‌زد و همیشه توجه دانشجویان، هنرمندان جوان و استادان کار با دوربین را به خود جلب می‌کرد.

دانش، حساسیت و تسلط فوق‌العاده او بر نور، همکارانش در صنعت فیلم و همچنین مخاطبان سراسر جهان را خوشحال می‌کرد. ملاقات‌ها و گفت‌وگوها با او هم آموزنده و هم الهام‌بخش بود.