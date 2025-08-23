عاشورا جهانی شد؛ شور و شعور جاماندگان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسگر صبح شنبه در جمع خبرنگاران، درباره برگزاری مراسم جاماندگان امام حسین (ع) گفت: این مراسم هر سال با حضور پرشورتر و کیفیت بهتر برگزار می‌شود، امسال نیز با وجود جنگ ۱۲ روزه و مسائل حاشیه‌ای آن، و به برکت عشق بی‌نظیر امام حسین (ع) در دل‌ها، مراسم باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد، مراسم امسال فشرده‌تر و پرنشاط‌تر بود و شاهد برکات معنوی آن بودیم.

وی در ادامه به اهمیت عزاداری امام حسین (ع) و جایگاه آن در روایات اشاره کرد و افزود: امامان ما به جز امام زمان (عج) همه به شهادت رسیده‌اند، اما در روایات، سفارش به برپایی مجالس عزا و گریه برای آنان به صورت خاص نیامده است؛ در حالی که درباره امام حسین (ع) روایات متعددی وجود دارد که توصیه به گریه کردن و حالت تباکی داده‌اند، حتی اگر اشک نیاید، حالت گریه به خود بگیرید و دیگران را هم بگریانید، خداوند به خاطر شهادت امام حسین (ع) شور و نشاطی در دل‌ها ایجاد کرده که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود.

قاضی‌عسگر درباره اهمیت زیارت امام حسین (ع) گفت: در شرایطی که در سفرهای دیگر احساس خطر وجود داشته باشد، توصیه به سفر نمی‌شود، اما درباره زیارت امام حسین (ع) حتی در شرایط خطر نیز سفارش شده و ثواب فراوانی دارد. این امر به خواست خداوند و اهل بیت پیامبر (ص) است تا این موضوع وسیله‌ای برای احیای دین اسلام باشد.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به تأثیر جهانی مراسم عاشورا اشاره کرد و گفت: این مراسم نه‌تنها در میان شیعیان، بلکه در میان دیگر مذاهب و ادیان نیز اثرگذار است. در عراق حتی اهل سنت در این مراسم حضور دارند، همچنین مسیحیان و غیرمسلمانان نیز در آن شرکت می‌کنند که نشان‌دهنده ظرفیت جهانی عاشورا است. شعارهای عاشورا ضد ظلم و ذلت است و محدود به یک مذهب خاص نیست. این ظرفیت باعث شده تا مراسم عاشورا در نقاط مختلف جهان از جمله واشنگتن، لندن و آفریقا با استقبال روبرو شود.

وی درباره بهره‌گیری از هنر در ترویج عاشورا بیان کرد: در گذشته از شعر به عنوان ابزار آگاهی‌بخشی استفاده می‌شد و امروز نیز باید به طور فزاینده از هنر بهره برد. امام سجاد (ع) سفارش کردند که مردم را با شعر آگاه کنیم زیرا شعر جنبه حماسی دارد. نمونه‌هایی از شعرهای حماسی و اشعار شاعران بزرگ شیعه مانند کمیت اسدی تأثیرگذار بوده است.

قاضی‌عسگر با اشاره به آثار هنری مرحوم محمود فرشیان، هنرمند و طراح ضریح آستان، گفت: این آثار ماندگار به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. تابلو عصر عاشورا از آثار برجسته ایشان است که مقام معظم رهبری فرمودند مشاهده آن نیازی به ذکر مصیبت ندارد و اشک را جاری می‌کند.

وی در پایان به تأثیر فیلم‌های مذهبی اشاره کرد و گفت: فیلم‌های مذهبی مانند فیلم یوسف پیامبر که در میان مسیحیان نیز محبوبیت دارد، نشان‌دهنده ظرفیت هنر در ترویج مفاهیم عاشورا و دین است.