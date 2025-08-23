تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر میکس نوجوانان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب نازنین زهرا ابراهیمی و محمد مهدی طهماسبی در جایگاه جایگاه سوم ایستاد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

تیم کشورمان برای کسب نشان برنز به مصاف ازبکستان رفت و با برتری ۱۶ بر ۴ برابر این تیم بر سکوی سوم ایستاد و یازدهمین مدال ایران را دشت کرد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.