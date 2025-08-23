به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسنپور در جلسه خرید اوراق مالی دستگاههای اجرایی لرستان با اشاره به پیگیریهای جامع انجامشده توسط واحد ذیربط سازمان مدیریت، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی با هماهنگی دقیق، همه درخواستهای اوراق به مبلغ دو هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان را اخذ کردهاند و کدهای یونیک اختصاصیافته برای این درخواستها بلافاصله پس از جلسه به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به توزیع درخواستها بین نهادهای مالی از جمله بانک ملت، تأمین سرمایه بانک ملت، صندوق کمک سرمایهگذاری بانک کشاورزی و مؤسسه آربان آتی، عنوان کرد: پیگیری جدی برای خرید این اوراق لازم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با تأکید بر فوریت زمانی به دستگاههای اجرایی، تأکید کرد: حداکثر تا امروز شنبه با نهادهای تأمین مالی بهویژه تأمین سرمایه بانک ملت برای تعیین روز خرید اوراق هماهنگی شود.
