جو اصفهان تا پایان هفته پایدار و آرام است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی این مدت آسمان صاف و در پاره‌ای نقاط همراه با غبار خواهد بود و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در نیمه شرقی استان احتمال تندباد لحظه‌ای و خیزش گردوخاک موقتی وجود دارد؛ همچنین ماندگاری هوای گرم در این بازه زمانی ادامه خواهد داشت.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای اصفهان در ساعات پیش رو بین ۴۰ و ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

معتمدی اضافه کرد: مهاباد از توابع اردستان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و شهرضا با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.