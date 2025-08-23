  1. استانها
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

نجات ۳۶ نفر طی یک روز از غرق شدن در دریای مازندران

بابلسر- رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران گفت: تیم نجات غریق این استان در ۲۴ ساعت گذشته موفق به نجات جان ۳۶ نفر از غرق شدن در دریای استان شدند.

نقی کریمیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای مسافران و فشار کاری ناجیان غریق در سواحل، از شناگران خواست تا فقط در مناطق مشخص شده که تیم نجات غریق مستقر هستند، شنا کنند و از شنا در مناطق ممنوعه خودداری کنند.

وی افزود: ناجیان غریق با آگاهی کامل از جغرافیای مناطق ساحلی، می‌توانند به شناگران در حفظ ایمنی خود کمک کنند و توصیه می‌کنیم که این هشدارها جدی گرفته شود.

کریمیان همچنین با تقدیر از فداکاری‌های ناجیان غریق، به ویژه در شرایط داغ و طاقت فرسا، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و رعایت توصیه‌های ایمنی، حتی یک حادثه غرق شدن در سواحل استان اتفاق نیفتد و مسافران با خاطره‌ای خوش از سواحل مازندران خداحافظی کنند.

تاکنون ۳۰ نفر در دریای مازندران غرق شدند.

