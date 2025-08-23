نجات ۳۶ نفر طی یک روز از غرق شدن در دریای مازندران

نقی کریمیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای مسافران و فشار کاری ناجیان غریق در سواحل، از شناگران خواست تا فقط در مناطق مشخص شده که تیم نجات غریق مستقر هستند، شنا کنند و از شنا در مناطق ممنوعه خودداری کنند.

وی افزود: ناجیان غریق با آگاهی کامل از جغرافیای مناطق ساحلی، می‌توانند به شناگران در حفظ ایمنی خود کمک کنند و توصیه می‌کنیم که این هشدارها جدی گرفته شود.

کریمیان همچنین با تقدیر از فداکاری‌های ناجیان غریق، به ویژه در شرایط داغ و طاقت فرسا، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و رعایت توصیه‌های ایمنی، حتی یک حادثه غرق شدن در سواحل استان اتفاق نیفتد و مسافران با خاطره‌ای خوش از سواحل مازندران خداحافظی کنند.

تاکنون ۳۰ نفر در دریای مازندران غرق شدند.