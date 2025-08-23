تداوم روند افزایشی دما در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز سه شنبه روند افزایش دما در سطح استان پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: همچنین تا روز چهارشنبه (به ویژه در صبحگاه و شامگاه)، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی در بخشهایی از مرکز استان خواهند شد.
به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، تا روز دوشنبه در مناطق جنوب شرقی استان سرعت وزش بادها طی ساعاتی به صورت متوسط خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۶.۴ و ایذه با دمای ۲۰.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شدهاند.
همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۹ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما