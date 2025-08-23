۱۶۸۶ مورد حیوان گزیدگی طی سه ماهه سال جاری در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صائینی گفت: تعداد موارد حیوانگزیدگی در استان به ۱,۶۸۶ مورد رسیده است، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۹ مورد افزایش داشته است که میزان بروز حیوانگزیدگی در استان ۱۴۸.۱۹ صدم درصد در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و روند این بیماری در ۱۵ سال گذشته افزایشی بوده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه گردش ویروس هاری در استان ثابت شده و بیماری از نوع کشنده و سخت است، افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی بر اثر هاری در زنجان گزارش نشده است.
صائینی ادامه داد: واکسیناسیون بهموقع و مدیریت صحیح این بیماری میتواند از بروز مشکلات جدی جلوگیری کند.
وی درباره واکسنهای هاری گفت: با وجود اینکه قیمت واکسن هاری بالاست، واکسنهای معتبر داخلی مانند واکسنهای مؤسسه رازی به صورت رایگان برای بیماران تزریق میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان همچنین به وضعیت بیماریهای تنفسی از جمله کرونا و آنفلوآنزا اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت کنترل شده است و در هفته گذشته تنها ۲ تا ۳ درصد نمونههای گرفتهشده در مراکز درمانی مثبت بودهاند که نشاندهنده شیوع کم این بیماریهاست.
وی افزود: ویروس کرونا هماکنون از نوع جهشیافته است و میزان شیوع و کشندگی آن نسبت به نمونههای اولیه متفاوت است، اما موارد بستری محدود بوده و بیشتر شامل زائرین یا افراد در تماس با تجمعات گسترده هستند.
باورهای غلطی در حوزه سلامت وجود دارد
صائینی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح به مردم افزود: باورهای غلطی در حوزه سلامت وجود دارد و رسانهها میتوانند نقش مهمی در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اعتماد ایفا کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به موضوع مصرف روغن حیوانی اشاره کرد و گفت: مردم باید درباره مصرف روغنهای گیاهی و سالم آگاهی پیدا کنند و باورهای نادرست اصلاح شود.
صائینی بر اهمیت مطالبهگری منطقی و صحیح در حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: مردم و رسانهها باید از نهادها و حوزههایی که میتوانند به بهبود سلامت کمک کنند، درخواستهای صحیح و منطقی داشته باشند.
