طبخ ۱.۶ میلیون پرس غذا و تسهیل ثبت هیئات در سامانه طوبی اسلامشهر

حجت‌الاسلام حسین رواز، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور مردم ولایت‌مدار اسلامشهر در برپایی عزاداری‌های ماه محرم گفت: هیئات مذهبی اسلامشهر تنها در دهه اول محرم بیش از یک میلیون و ششصد هزار پرس غذا طبخ و توزیع کرده‌اند.

وی افزود: این آمار تنها مربوط به هیئات ثبت شده در سامانه اداره تبلیغات اسلامی است و نذورات ایستگاه‌های صلواتی، روضه‌های خانگی و دیگر فعالیت‌های مردمی در این آمار لحاظ نشده است.

رواز با بیان اینکه مردم اسلامشهر از مال، وقت و حتی جان خود برای استمرار نهضت اهل بیت علیهم‌السلام مایه گذاشته‌اند، تصریح کرد: جلسات ذکر، توسل و روضه در روزهای پایانی ماه صفر همچنان برقرار است و این روند با قوت ادامه دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر درباره تسهیل ثبت‌نام هیئات مذهبی گفت: سامانه طوبی برای ثبت نام هیئات و دریافت مجوزهای لازم راه‌اندازی شده است، این سامانه خدماتی همچون ارائه تسهیلات بیمه‌ای، تأمین اقلام تنظیم بازاری برای نذورات و سهمیه کپسول گاز دولتی را به هیئات مذهبی ارائه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر آماده ارائه هرگونه خدمت برای تسهیل برگزاری جلسات اهل بیت علیهم‌السلام است.