به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان، مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن دوم کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از عصر امروز (شنبه) در شهر ساماکوف بلغارستان در حال برگزاری است.

در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل عمر اینتیماک اولو از قرقیزستان با نتیجه ۹ بر ۴ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد ایوان سولومین از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر از سد آرسن ژوما از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در دیدار پایانی با نتیجه ۵ بر ۳ از سد توران داش دمیروف از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.