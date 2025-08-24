قهرمان کشتی فرنگی جهان: هدفم قهرمانی در المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، پیام احمدی، ملیپوش جوان و خوشآتیه کشورمان، شب گذشته با نمایشی درخشان در وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی جوانان جهان در بلغارستان، بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را بر گردن آویخت. این قهرمان ۱۸ ساله اهل ایذه، پس از کسب این موفقیت بزرگ در گفتوگویی اختصاصی با روابط عمومی فدراسیون کشتی، به تشریح شرایط دشوار و انگیزههای آینده خود پرداخت.
او در ابتدای صحبتهایش با اشاره به مشکلات جسمانی قبل و حین رقابتها اظهار داشت که این مدال طلا برایش بسیار ارزشمند بود، چرا که پیش از اعزام به مسابقات دچار بیماری سختی شده و بدنش ضعیف شده بود. حتی بعد از کشتی نیمهنهایی و پیش از فینال خون بالا آورده و در شرایط مناسبی نبوده است، اما اجازه نداده کسی متوجه شود و تنها به این فکر کرده که باید برای کشورش بجنگد.
احمدی درباره مبارزه فینال و حریف قدرتمندش توضیح داد که در فینال با کشتیگیری روبهرو شد که دو بار قهرمان نوجوانان جهان شده و امسال هم قهرمان جوانان اروپا بود. حریف بسیار آمادهای بوده اما توانسته با کشتی حسابشده و پرقدرت او را شکست دهد و قهرمان جهان شود.
این قهرمان جوانان جهان درباره انگیزهها و اهداف آیندهاش بیان کرد که تازه در آغاز راه است و هدفش بسیار بالاتر از مدال طلای جوانان جهان قرار دارد. او رؤیاهای بزرگی در سر دارد و امیدوار است در ردههای بزرگسالان هم برای کشورش افتخارآفرینی کند. احمدی که یک جوان ۱۸ ساله از ایذه، پایتخت بختیاری است، ژنرال حمید سوریان را الگوی خود میداند و میگوید از استاد سعید اسماعیلی نیز چیزهای زیادی آموخته است. آرزوی او این است که روزی مثل سوریان بزرگ، نام ایران را در دنیا طنینانداز کند.
پیام احمدی در ادامه با تقدیر از مربیان و حامیان خود عنوان کرد که درخشش کشتیگیران ایذهای در میادین جهانی حاصل تلاشهای ملکمحمد بویری است. او زندگی و جوانیاش را برای کشتی ایذه گذاشته و احمدی از همینجا دست او را میبوسد. همچنین از آقای پویا بویری، استاد بابک ولیمحمدی، دیگر مربیان سازندهاش و کادر فنی تیم ملی به ویژه حمید باوفا تشکر کرد. بعد از باخت به کشتیگیر روس در تورنمنت ترکیه، همین مربیان باعث شدند دوباره روحیه بگیرد و برای این مسابقات آماده شود.
این قهرمان جوان کشورمان در پایان تأکید کرد که خودش را در آغاز راه میداند و مطمئن است برای رسیدن به افتخارات بزرگتر تلاش خواهد کرد. او امیدوار است در آینده نمایندهای شایسته برای مردم ایران باشد و با مدالهایش دل آنها را شاد کند.
بعد از کشتی نیمهنهایی و پیش از مبارزه فینال خون بالا آوردم و در شرایط مساعدی نبودم، اما با تمام توان روی تشک حاضر شدم.
