۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۱

توزیع ۲۱۰ سبد کالا و حمایت از ۱۲۰۰ دانش‌آموز نیازمند در اسلامشهر

رئیس کمیته امداد شهرستان اسلامشهر از ارائه خدمات ویژه به خانواده‌های نیازمند در ایام دهه پایانی ماه صفر خبر داد.

حسن محمدی مهینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ایام معنوی دهه پایانی ماه صفر، کمیته امداد اسلامشهر اقدام به توزیع حدود ۲۱۰ سبد کالای معیشتی همراه با لوازم تحریر بین خانواده‌های نیازمند کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون نیز در راستای برگزاری جشن عاطفه‌ها و با نام پیامبر مهربانی‌ها، تلاش می‌کنیم لوازم التحریر مورد نیاز بیش از ۱۲۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد را تهیه و توزیع کنیم.

رئیس کمیته امداد اسلامشهر با تاکید بر اهمیت کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت در این ایام گفت: امیدواریم با همیاری خیرین و مردم عزیز بتوانیم گامی مؤثر در حمایت از نیازمندان برداریم.

در پایان، محمدی مهینی از همه علاقمندان به همراهی در این طرح دعوت کرد.

