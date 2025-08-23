حسن محمدی مهینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ایام معنوی دهه پایانی ماه صفر، کمیته امداد اسلامشهر اقدام به توزیع حدود ۲۱۰ سبد کالای معیشتی همراه با لوازم تحریر بین خانواده‌های نیازمند کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون نیز در راستای برگزاری جشن عاطفه‌ها و با نام پیامبر مهربانی‌ها، تلاش می‌کنیم لوازم التحریر مورد نیاز بیش از ۱۲۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد را تهیه و توزیع کنیم.

رئیس کمیته امداد اسلامشهر با تاکید بر اهمیت کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت در این ایام گفت: امیدواریم با همیاری خیرین و مردم عزیز بتوانیم گامی مؤثر در حمایت از نیازمندان برداریم.

در پایان، محمدی مهینی از همه علاقمندان به همراهی در این طرح دعوت کرد.