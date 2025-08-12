به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، پکن امروز سه شنبه در مورد نشست آتی آلاسکا بین پوتین و ترامپ در خصوص موضوع اوکراین اعلام کرد: چین از تمام تلاش‌هایی که به حل و فصل مسالمت آمیز درگیری در اوکراین کمک کند، حمایت می‌کند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص گفت: چین از تمام تلاش‌ها برای کمک به حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین حمایت می‌کند و از همکاری بین روسیه و آمریکا، بهبود روابط بین طرفین و پیشبرد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین استقبال می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه اضافه کرد: ما امیدواریم که همه طرف‌های ذینفع در زمان مناسب در روند مذاکرات شرکت کنند و در اسرع وقت به یک توافق صلح عادلانه، پایدار و الزام‌آور که مورد قبول طرف‌های مرتبط باشد، دست یابند.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.