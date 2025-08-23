به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام ارسلان زارع به شرح زیر است: با تسلیت سالروز رحلت جانگداز رسول مکرم اسلام (ع)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)؛ پیامبر اعظم فرموده‌اند: مَنْ قَضی لأخیهِ المؤمنِ حاجه کانَ کمَن عَبَدَ اللهَ دَهرَهُ: هر کس یک نیاز برادر مؤمن خود را برآورد، مانند کسی است که عمر خویش را به عبادت خدا سپری کرده باشد.

هفته گرامیداشت دولت؛ یادآور تلاش صادقانه شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهیدانی است که خدمت بی منت و صادقانه به مردم را وجهه همت قرار دادند و با شهادت‌شان، نام بلندشان جاودانه ماند.

با نثار درود و صلوات به روان پاک همه شهدای والامقام به ویژه شهیدان دولت، نامگذاری سالروز عروج این شهیدان والامقام به عنوان هفته دولت، یادآوری این ضرورت است که با همدلی مسئولان همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و همراهی همیشگی مردم، می‌توانیم به جبران کاستی‌های گذشته و رفع مشکلات بپردازیم.

همانگونه که مردم عزیز در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی با خدمتگزاران خود همراهی کردند و در سایه انسجام و وفاق توانستیم قدرت ملی خود را به نمایش بگذاریم؛ هفته دولت امسال با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» فرصتی ارزشمند است تا دستاوردها و خدمات ارائه شده به ملت شریف که حاصل ماه‌ها کوشش و جهد خدمتگزاران مردم می‌باشد، با رویکردی صادقانه تبیین شود.

با تأسی از مشی دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری؛ برخورد شفاف و صادقانه با مردم را یکی از اولویت‌ها می‌دانم و به همه مدیران استان تاکید کرده‌ام شنوای دغدغه‌های مردم و راهگشای مشکلات آنان باشند.

اعتماد، بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم است و بر این مبنا تاکید دارم آنچه که طی ماه‌ها خدمت برای مردم سرافراز استان بوشهر فراهم شده، صادقانه به آنان گفته شود.

لازم می‌دانم با گرامیداشت این هفته، از تلاش‌های همه دولتمردان و کارمندان خدوم و متعهد استان بوشهر برای تحقق اهداف دولت وفاق ملی در استان و در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان، و مردم عزیز به خاطر همکاری‌های خوب شأن قدردانی کنم.