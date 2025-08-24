سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای پرتردد کشور بهمنظور مدیریت جریان عبور و مرور، افزایش ایمنی سفرها و تسهیل در تردد زائران در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.
محدودیت آزادراه تهران – شمال و جاده چالوس در روز یکشنبه ۲ شهریورماه
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: از ساعت ۱۱:۰۰، آزادراه تهران – شمال برای خودروهایی که مقصد آنها چالوس است، مسدود خواهد شد.
وی بیان داشت: از ساعت ۱۲:۰۰، در مسیر ابتدای پل زنگوله تا تونل البرز به سمت چالوس، محدودیت ترافیکی اعمال میشود.از ساعت ۱۴:۰۰، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه خواهد شد. این محدودیتها تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.
محدودیت ترافیکی در روز دوشنبه ۳ شهریورماه
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: از ساعت ۱۴:۰۰، آزادراه تهران – شمال در مسیر جنوب به شمال (به مقصد چالوس) مسدود میشود.از ساعت ۱۵:۰۰، محور از پل زنگوله به سمت چالوس بسته خواهد شد. از ساعت ۱۷:۰۰، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه در خواهد آمد. این محدودیت نیز تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.
محدودیت ترافیکی در محور هراز
کرمی اسد یادآور شد: تردد کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه ممنوع خواهد بود.
وی گفت: همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس، در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲ و ۳ شهریورماه) اجرا خواهد شد.
محدودیت ترافیکی در محور فشم
رئیس پلیس راه راهور فراجا در روز یکشنبه ۲ شهریورماه، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد در محور خروجی فشم از محدوده پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان بهصورت یکطرفه انجام میشود.
محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت – قزوین
کرمی اسد گفت: تردد انواع تریلرها و کامیونها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه ممنوع است.
محدودیت ترافیکی در محور آستارا – اردبیل
کرمی اسد افزود: تردد انواع تریلرها و کامیونها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه ممنوع خواهد بود.
محدودیت ترافیکی در محورهای استان خراسان رضوی
وی گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه در محورهای اصلی استان خراسان رضوی ممنوع است.
وی بیان داشت: همچنین از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه تا پایان تخلیه ترافیک، مسیر مشهد – ملکآباد به سمت جنوب بهصورت یکطرفه در خواهد آمد.
سرهنگ کرمی اسد از رانندگان و زائران خواست پیش از آغاز سفر، از وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و با رعایت قوانین، توجه به تابلوهای هشداردهنده و استفاده از مسیرهای جایگزین در مواقع اضطراری، در کاهش سوانح ترافیکی مشارکت داشته باشند.
