۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

احکام ستاد انتخابات شوراهای اسلامی در همدان صادر شد

همدان-با امضای استاندار همدان، رئیس و مسئولان کمیته‌های هفت‌گانه ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای دکتر حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، احکام ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان صادر و مسئولان این ستاد معرفی شدند.

بر اساس این احکام، حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان و یزدان آزرمی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، به عنوان دبیر ستاد منصوب شدند.

همچنین مسئولان کمیته‌های تخصصی ستاد انتخابات استان به شرح زیر تعیین شدند:

سیدمحمدرضا میرصفدری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری: مسئول کمیته مالی و پشتیبانی

رضا رحیمی‌مجد، مدیرکل حراست استانداری: مسئول کمیته حراست و استعلامات

حسین اسماعیلی، مدیر دفتر فناوری اطلاعات و امنیت شبکه استانداری: مسئول کمیته فناوری اطلاعات

مسلم مخفی، مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری: مسئول کمیته امنیتی

مهدی بکند، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری: مسئول کمیته اطلاع‌رسانی

سعید کتابی، مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری: مسئول کمیته حقوقی

سیدصادق حسینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول اداری استانداری: مسئول کمیته آموزش

همچنین بابک بختیاری، مدیرکل ثبت احوال استان همدان، به عنوان عضو ستاد انتخابات منصوب شد.

