احکام ستاد انتخابات شوراهای اسلامی در همدان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای دکتر حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، احکام ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان صادر و مسئولان این ستاد معرفی شدند.

بر اساس این احکام، حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان و یزدان آزرمی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، به عنوان دبیر ستاد منصوب شدند.

همچنین مسئولان کمیته‌های تخصصی ستاد انتخابات استان به شرح زیر تعیین شدند:

سیدمحمدرضا میرصفدری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری: مسئول کمیته مالی و پشتیبانی

رضا رحیمی‌مجد، مدیرکل حراست استانداری: مسئول کمیته حراست و استعلامات

حسین اسماعیلی، مدیر دفتر فناوری اطلاعات و امنیت شبکه استانداری: مسئول کمیته فناوری اطلاعات

مسلم مخفی، مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری: مسئول کمیته امنیتی

مهدی بکند، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری: مسئول کمیته اطلاع‌رسانی

سعید کتابی، مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری: مسئول کمیته حقوقی

سیدصادق حسینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول اداری استانداری: مسئول کمیته آموزش

همچنین بابک بختیاری، مدیرکل ثبت احوال استان همدان، به عنوان عضو ستاد انتخابات منصوب شد.