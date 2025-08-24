  1. استانها
همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)؛

آئین سنتی «عَلَم‌ واچینی» در روستای ماشک تهرانچی برگزار شد

آستانه اشرفیه- همزمان با شهادت امام رضا(ع) آئین سنتی «عَلَم‌ واچینی» و تعویض پرچم سبز در بقعه «سید احمد یمنی» روستای ماشک تهرانچی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین سنتی علم‌واچینی با قدمتی بیش از یک قرن صبح یکشنبه در روستای ماشک تهرانچی برگزار شد.

این مراسم که همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) و به منظور پایان رسمی عزاداری ماه‌های محرم و صفر برگزار می‌شود، با حضور گسترده عزاداران، هیئت‌های مذهبی و زائرانی از نقاط مختلف استان همراه بود.

مراسم با تعویض پرچم سیاه عزاداری و نصب پرچم سبز بر فراز گنبد بقعه سید احمد یمنی آغاز می‌شود و متولیان بقعه به همراه پیرغلامان و خادمین، پس از برگزاری نماز ظهر و عصر، علم سیاه را از صحن بقعه پایین کشیدند و پس از طواف نمادین علم، پرچم سبز که از پیش آماده شده بود، بر گنبد نصب شد تا تجدید عهد و میثاق با سیره رضوی باشد.

اهالی روستا با آمادگی کامل، ضمن تهیه نذری و لوازم پذیرایی، از زائران و عزاداران اهل بیت (ع) میزبانی کردند.

مراسم نوحه‌خوانی مداحان و حضور هیئت‌های مختلف عزاداری از سراسر استان، جلوه‌ای خاص به این آئین معنوی بخشید.

این مراسم که به همت کانون خدمت رضوی و با تبرک پرچم امام رضا (ع) برگزار شد، نه تنها یک آئین مذهبی بلکه میراثی فرهنگی است که نسل به نسل در دل مردم ماشک تهرانچی حفظ شده و هر سال با شکوه و رونق بیشتری برگزار می‌شود.

