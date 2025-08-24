https://mehrnews.com/x38QXd ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ کد خبر 6568999 استانها گیلان استانها گیلان ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ مراسم «عَلَم بَران» همزمان با روز شهادت امام رضا(ع) در رشت رشت- مراسم سنتی «عَلَم بَران» همزمان با روز شهادت امام رضا(ع) در شهر رشت برگزار شد. دریافت 13 MB فیلم: علیرضا شانه چیان کد خبر 6568999 کپی شد مطالب مرتبط ایران به برکت امام هشتم پایگاه محبت اهل بیت (ع) شد امام رضا (ع)؛ اسوه صبر و مقاومت در برابر ستمگران آئین سنتی «عَلَم واچینی» در روستای ماشک تهرانچی برگزار شد برچسبها شهادت حضرت امام رضا(ع) رشت عزاداری 28 صفر
