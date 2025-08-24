  1. استانها
  2. گیلان
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

مراسم «عَلَم بَران» همزمان با روز شهادت امام رضا(ع) در رشت

رشت- مراسم سنتی «عَلَم بَران» همزمان با روز شهادت امام رضا(ع) در شهر رشت برگزار شد.

فیلم: علیرضا شانه چیان

کد خبر 6568999

