دسته عزاداری شهادت امام رضا(ع) در کرمانشاه

کرمانشاه- دسته عزاداری شهادت امام رضا(ع) در سالروز شهادت این امام به خیابان های کرمانشاه روانه شد.
