به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌گری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان، توسعه شبکه گازرسانی را نمادی از عدالت‌محوری نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: گسترش شبکه‌های گازرسانی در استان، تحقق اهداف برنامه توسعه را شتاب بخشید و موجب رفاه و آسایش مردم شریف کردستان شد.

وی با اشاره به سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان در سال ۱۳۸۸ گفت: از آن زمان روند گازرسانی در کردستان به‌عنوان استانی سردسیر شتاب گرفت و امروز با تلاش کارکنان شرکت گاز، این استان به کارگاه عظیم گازرسانی کشور تبدیل شد.

وی یادآور در: در سال ۱۴۰۴ ضریب نفوذ گاز در جمعیت شهری و روستایی استان به ۱۰۰ درصد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: هم‌اکنون ۳۳ شهر، یک‌هزار و ۶۶۰ روستا و ۱۴۰ کوخ مرزی در بانه تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و عملیات گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی همچنان ادامه دارد.

وی گازرسانی به همه نقاط استان را «نمادی از اراده و خدمت‌رسانی بی‌وقفه» توصیف کرد که در کاهش محرومیت و ایجاد عدالت اجتماعی نقشی تعیین‌کننده داشته است.

فعله‌گری عملکرد یک ساله شرکت گاز در دولت چهاردهم را نیز تشریح کرد و گفت: گازرسانی به هفت روستای زیر ۱۰ خانوار، ۳۸ کوخ مرزی بانه، ۸۲ پاسگاه و برجک مرزی، ۱۶۱ واحد تولیدی و صنعتی، مقاوم‌سازی هفت ایستگاه تقلیل فشار و بهینه‌سازی ۷۷۳ موتورخانه مشترکین از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ظرفیت برخی ایستگاه‌های تقلیل فشار از ۲۰ هزار به ۵۰ هزار و از ۳۰ هزار به ۱۰۰ هزار مترمکعب در ساعت ارتقا یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان تأکید کرد: با سبز شدن کامل کردستان در حوزه گازرسانی، این استان اکنون در کشور پیشگام است و حتی کوچک‌ترین روستاهای تک‌خانوار نیز از نعمت گاز بهره‌مند هستند.