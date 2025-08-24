  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

کردستان به یکی از استان‌های سبز کشور در گازرسانی تبدیل شد

سنندج- مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: با گسترش شبکه گازرسانی و پوشش کامل جمعیت شهری و روستایی، کردستان در دولت چهاردهم به‌عنوان یکی از استان‌های سبز کشور در حوزه گازرسانی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌گری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان، توسعه شبکه گازرسانی را نمادی از عدالت‌محوری نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: گسترش شبکه‌های گازرسانی در استان، تحقق اهداف برنامه توسعه را شتاب بخشید و موجب رفاه و آسایش مردم شریف کردستان شد.

وی با اشاره به سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان در سال ۱۳۸۸ گفت: از آن زمان روند گازرسانی در کردستان به‌عنوان استانی سردسیر شتاب گرفت و امروز با تلاش کارکنان شرکت گاز، این استان به کارگاه عظیم گازرسانی کشور تبدیل شد.

وی یادآور در: در سال ۱۴۰۴ ضریب نفوذ گاز در جمعیت شهری و روستایی استان به ۱۰۰ درصد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: هم‌اکنون ۳۳ شهر، یک‌هزار و ۶۶۰ روستا و ۱۴۰ کوخ مرزی در بانه تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و عملیات گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی همچنان ادامه دارد.

وی گازرسانی به همه نقاط استان را «نمادی از اراده و خدمت‌رسانی بی‌وقفه» توصیف کرد که در کاهش محرومیت و ایجاد عدالت اجتماعی نقشی تعیین‌کننده داشته است.

فعله‌گری عملکرد یک ساله شرکت گاز در دولت چهاردهم را نیز تشریح کرد و گفت: گازرسانی به هفت روستای زیر ۱۰ خانوار، ۳۸ کوخ مرزی بانه، ۸۲ پاسگاه و برجک مرزی، ۱۶۱ واحد تولیدی و صنعتی، مقاوم‌سازی هفت ایستگاه تقلیل فشار و بهینه‌سازی ۷۷۳ موتورخانه مشترکین از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ظرفیت برخی ایستگاه‌های تقلیل فشار از ۲۰ هزار به ۵۰ هزار و از ۳۰ هزار به ۱۰۰ هزار مترمکعب در ساعت ارتقا یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان تأکید کرد: با سبز شدن کامل کردستان در حوزه گازرسانی، این استان اکنون در کشور پیشگام است و حتی کوچک‌ترین روستاهای تک‌خانوار نیز از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

